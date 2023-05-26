«تعليم القاهرة» تُحذر الطلاب من حيازة التليفون المحمول في الامتحانات

حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات في هذا الشأن، لافتة إلى أن العقوبة تصل إلى إلغاء الامتحان والحبس والغرامة.

تعليمات لأولياء الأمور

جاء ذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا، وأهاب وكيل أول الوزارة بأولياء أمور الطلاب والمعلمين بالقاهرة بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات، والابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فيه، لتحقيق تكافؤ الفرص، وعدم الانسياق وراء أي فعل يضر بهم ويؤثر سلباً على مستقبلهم.

ضبط العملية الامتحانية

كما شدد موسى على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الإمتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة تقنية حديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات.