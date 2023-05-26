«القاهرة الإخبارية»: روسيا تتهم أمريكا بتطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الفريق إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية تطوّر أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا، بحسب بيانات حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية أثبتت ذلك.

واشنطن تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية

وأوضحت «القاهرة الإخبارية»، عن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكميائي والبيولوجي الروسي، أنّ أمريكا رغم انتشار وباء إنفلونزا الطيور فيها في عام 2003، إلا أنه لم يكن هناك تفشٍ للأمراض التي تشكّل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية وحمى الخنازير الإفريقية.

وأشار كيريلوف، إلى أنّ الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا، كما أنّ الجيش الأمريكي يدرس نشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين

استراتيجية أمريكية للتدابير المضادة للأخطار البيولوجية

واستشهد على ذلك بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2022 عن الاستراتيجية الوطنية للتدابير المضادة للأخطار البيولوجية، وهي ذات طبيعة عقائدية، وتحدد إدارة المخاطر البيولوجية كأولوية حيوية للولايات المتحدة.