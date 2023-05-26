مراسلة القاهرة الإخبارية: إسرائيل تباشر تطهيرا عرقيا في «عين سامية» بالضفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، من رام الله، إنّ سلطات الاحتلال مستمرة في الانتهاكات ضد الفلسطينيين وتقوم بعملية تطهير عرقي في بلدة «عين سامية»، في الضفة الغربية، إذ أقدمت على تهجير 20 عائلة من البلدة، ويقوم المستوطنون بسرقة أغنامهم.

تهجير سكان قرية «عين سامية»

وأضافت «السلامين»، خلال لقائها على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يعمل على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، موضحة أن من يتم تهجيرهم من قرية «عين سامية» في الأصل لاجئين منذ عام 1948 والآن هُجروا أيضًا من بلدتهم التي استقروا بها، بعد أن تم تهجيرهم من النقب.

المستوطنون الإسرائيليون يقوموا بسرقة أغنامهم

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، من رام الله، أن هذا التجمع يضم رعاة أغنام فلسطينيين، وهي تجارة يعيشون عليها، قام المستوطنون الإسرائيليون بسرقة أغنامهم، والآن يفرض عليهم الاحتلال ضرائب لكي يرحلوا عن أراضيهم مدعيا ملكية أراضيهم، تزامنا مع حرمانهم من خطوط الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات اللوجستية.