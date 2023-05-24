صحيفة بريطانية تبرز «سجدة» رونالدو عقب هدفه الـ14 منذ كأس العالم 2022

سلطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الضوء على سجدة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب إحرازه الهدف الثالث لفريق النصر السعودي، في مباراته ضد فريق الهلال السعودي مساء الثلاثاء، ليفوز فريق رونالدو، بعد أن كان التعادل الإيجابي 2-2 سائدا بين الفريقين.

احتفال رونالدو بالسجود

واحتفل رونالدو (38 سنة) مع زملائه عن طريق السجود على أرض الملعب، وأشارت الصحيفة أن السجدة لدى المسلمين تكون تجاه القبلة من أجل التعبد إلى الله، وكان هدف اللاعب البرتغالي في الدقيقة 59 في محاولة للنصر للفوز بالدوري السعودي للمحترفين.

هدف درامي لرونالدو

وكان هدف رونالدو دراميا حيث تجاوز 2 من المدافعين ليسدد هدفا رائعا في الزاوية البعيدة ليكون الهدف الـ 14 للنجم عقب انتهاء فعاليات كأس العالم 2022 الذي أقيم في دولة قطر وكان الأولى من نوعه في العالم العربي والشرق الأوسط.

وعقب المباراة قال النجم رونالدو في مؤتمر صحفي، أن التأخر بهدفين مقابل لاشيء أمر في صعوبة للغاية لكن الفريق سجل 3 أهداف واستطاع النصر السعودي العالمي إسعاده جمهوره، لافتا إلى أن نادي الاتحاد السعودي يتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط فقط عن النصر، متابعا: «خطوة بخطوة أعتقد أن هذا الدوري سيكون ضمن أفضل خمس بطولات في العالم لكنهم يحتاجون إلى الوقت ، يحتاجون إلى لاعبين ، يحتاجون إلى بنية تحتية».

الاتحاد يتصدر الدوري السعودي

وتغلب الاتحاد المتصدر على نادي الباطن بهدف مقابل لاشيء ويفرق الاتحاد عن النصر بـ 3 نقاط لكن لا يوجد فارق بين الاتحاد والنصر في الأهداف.