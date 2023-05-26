«أحمد» الناجي من الموت يحكي تفاصيل مقتل صديقه بالرصاص على طريق قنا

علامات الحزن والحسرة كانت على قسمات وجهه، دموع الشاب الثلاثيني «أحمد» سبقت كلماته، تحدث بصعوبة بالغة من شدة الألم، شارحا تفاصيل مقتل صديقه «محمود» برصاص عصابة مسلحة، حاولت سرقة دراجة نارية كانا يستقلاها معًا، فمات الضحية بعد أن اخترق الرصاص ظهره، بينما أصيب هو بإصابة بالغة، يرقد إثرها داخل المستشفى لتلقي العلاج.

كمين الموت

كمين الموت الذي أعده المتهمون على أحد الطرق في مركز قنا بحسب وصف الشاب المصاب في الحادث أمام جهات التحقيق، بأن المتهمين حاولوا إيقافهما بالقوة وقت سيرهما ليلا، لكنه نجح في الهروب منهم بالدراجة النارية، وبعد عبوره الكمين بقرابة 50 مترًا، أطلق المتهمون عليه الرصاص، فمات صديقه الذي كان يجلس خلفه، بينما أصيب هو وسقط على الأرض بدراجته النارية.

حبس عصابة قنا

قررت النيابة العامة، حبس عصابة قنا مكونة من 3 أفراد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب برصاصة من بندقية آلية أطلقها أحدهم على المجني عليه فمات في الحال، بينما أصيب صديق المجني عليه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبينت التحقيقات، أن المتهمين كانوا يقفون على أحد الطرق بقنا بغرض السرقة، وعندما شاهدوا دراجة نارية يستقلها شخصين، حاولوا إيقافهما لكن سائقها رفض فأسرع أحدهم إلى إطلاق الرصاص عليهما.

تهمة القتل العم المقترن بالسرقة

أفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين خضعوا أمام النيابة التي نسبت لهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وحيازة بندقية آلية، وأن المتهمين نجحوا في الهروب من مسرح الجريمة، بعد أن تأكدوا من إصابة المجني عليهما بالرصاص، وسقوطهما من على الدراجة النارية على جانب الطريق.

محاولة سرقة دراجة نارية

واجهت النيابة العامة المتهمون بتحريات المباحث التي أكدت أنهم خططوا لجريمة السرقة، وخرجوا قاطعين الطريق، وعندما شاهدوا المجني عليهما يستقلان دراجة نارية، حاولوا إيقافهما بالقوة طمعًا في الدراجة النارية، لكن سائقها حاول تفاديهما، ونجح في الهروب عدة أمتار، ما آثار غضب أحد المتهمين فأطلق رصاصات، من يندقيته فاستقرت رصاصتين منها في جسدي الشابين، فمات أحدهما وأصيب الآخر.

تحفظت النيابة العامة على السلاح المستخدم في الجريمة، وأرسلته إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه، وبيان حالته الفنية، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب وفاته رسميًا.

عقوبة عصابة قنا

عن العقوبة المنتظرة، يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، إن جريمة قنا وثقتها النيابة العامة، التي أقامت أدلة القتل العمد المقترن بالسرقة، وقررت حبس المتهمين، ووفق قانون العقوبات إن العقوبة الإعدام شنقًا.