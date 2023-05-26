الأرض تهتز.. 12 زلزالا يضرب عدة دول بينها اليابان والمكسيك

شهدت عدة دول اليوم الجمعة، عدة هزات أرضية قوية تسببت في ذعر عدد كبير من السكان، بعد اهتزاز المباني والممتلكات، إذ ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل العاصمة اليابانية طوكيو.

زلزال يضرب عاصمة طوكيو اليابانية

وحسبما ذكرت وكالة الأرصاد اليابانية، فإن خطر حدوث تسونامي مستبعد خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى الزلزال الذي وقع على سواحل طوكيو اليابانية، فى مياه المحيط الهادئ قرب منطقة تشيبا اليابانية، وصل مركزه على عمق 50 كيلومترا، فى تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي للبلاد، تسبب فى اهتزاز المباني الكبيرة، ووقف حركة السكك الحديدية.

زلزال قبل قليل بقوة 6.2 ريختر وعمق 70km يهز سواحل جزيرة هونشو في #اليابان شعرت به العاصمة طوكيو(147)

26/5/2023 pic.twitter.com/YAxmX0j9sw — راصد الزلازل والبراكين 2023 (@Hgffkk6) May 26, 2023

زلزال بابو غينيا الجديدة

وفي جزيرة نيو برتين ببابوا غينيا الجديدة، سجلت هزة أرضية نجم عنها زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وهي أكبر جزيرة في أرخبيل بيسمارك وبابوا غينيا الجديدة، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، ووصل عمقها إلى 41 كيلومترا تحت سطح الأرض.

زلزال قوي في المكسيك

وفي المكسيك، تعرضت ولاية ميتشواكان، لهزة أرضية بقوة 4 درجة على مقياس ريختر، وصل عمقها إلى 74 كيلومترا، تحت سطح الأرض، على مسافة بلغت نحو 130 كيلومترا جنوب مدينة موريليا.

وأعلن المركز الوطني للزلازل، اليوم، أن محطاته سجلت نحو 9 هزات أرضية خلال 24 ساعة، ما يقرب الـ4 درجات على مقياس ريختر، بينها 5 هزات أرضية شمال غرب اللاذقية، تراوحت ما درجاتهم ما بين ال 2.2 و3.7 درجة، وهزة أرضية أخرى شمال شرق لبنان ب 2 درجة، بالإضافة الى وقوع زلزال جنوب القنيطرة بـعمق 20 كيلومترا بقدر 1.8 درجة، وهزتين في تركيا أكبرهما بقدر 4 درجة.