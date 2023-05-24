«التنمية المحلية» تختتم دورة فنون الجرافيك غدا.. شارك بها 23 متدربا

يختتم غدًا الخميس، مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، دورة فنون الانفوجراف والجرافيك والفيديو والموشن جرافيك بمشاركة نحو 23 متدربا من محافظات الأقصر وسوهاج والبحر الأحمر والسويس وبني سويف والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء والقليوبية والغربية.

وكانت قد انعقدت الدورة لمدة أسبوعين ضمن الأسبوع التدريبي رقم 37 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي.

دورة الميتافيرس ودورة الانفوجراف

قال المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والمشرف على مركز التدريب انه ضمن خطة التطوير وتماشيا مع التطورات التكنولوجية المتسارعة تم اعداد حزمة من البرامج التدريبية الحديثة التي يتم تنفيذها لأول مرة مثل دورة الميتافيرس ودورة الانفوجراف والجرافيك التي يتم مواصلة تنفيذها لاكثر من مرة بالاضافة الي استمرار المركز في عقد عدد ٤ دورات تدريبية جديدة وهي دورة إدارات الشئون القانونية، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، ودورة مراكز شبكة السلامة الوطنية لعدد 6 محافظات ، و دورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وابداء الملاحظات، ويستفيد من هذه الدورات 136 متدرباً من جميع المحافظات.

مهارات استخدام الذكاء الصناعي في التصميم

اضاف المهندس اسامة جابر المدرب المعتمد بمركز تدريب التنمية المحلية ومسؤول التدريب بدورة فنون الجرافيك وتصميم الانفوجراف ان الدورة التي يشارك فيها نحو 23 متدربا من مختلف المحافظات ويشرف عليها الدكتورة ولاء الهواري يتم خلالها تعليم المتدربين فنون التصميم وإنتاج المحتوي باستخدام تطبيقات (ادوبي) الفوتوشوب والاليستريتور والاي ديزاين والبريمير وافتر ايفيكت بالاضافة إلى التعريف بمهارات استخدام الذكاء الصناعي في التصميم.

تطبيق طابع الهوية البصرية

أضاف أن الدورة التي تتم بإشراف المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والمشرف على المركز والدكتورة هناء المالكي مدير عام الادارة العامة للتخطيط البرامج بالمركز تستمر لمدة أسبوعين وتشهد تنفيذ مشروعات إعلامية وتوعوية تثقيفية، لافتا إلى أنه بصدد إعداد دراسة متكاملة لانشاء وحدات جرافيك في المحافظات تختص بأعمال التصميم وإنتاج المضامين الإعلامية وأدوات العرض والمحتوى الخاص بالمحافظات بشكل جذاب وعصري يتماشى مع مستحدثات العصر ويسهم في خفض تكلفة الطباعة مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بكل محافظة.

تشهد إقبالا متزايدا من الراغبين

وأشار إلى أن الدورة يتم تنفيذها على عدة مستويات (تمهيدي ومتقدم) بمشاركة المهندس شريف محمد وعدد آخر من المدربين ويتم إجراء اختبارات لقياس مستوى ومهارة المتقدمين للدورة التي تشهد إقبالا متزايدا من الراغبين في الحصول عليها، حيث جرى عقد الدورة أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية.

رفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العمل الحكومية

يأتي تنفيذ تلك الدورات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة العنصر البشري، في منظومة العمل الحكومية وضمن تكليفات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية تدريب وتأهيل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتحسين جودة التدريب.