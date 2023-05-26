درجات الحرارة غدا السبت.. العظمى في القاهرة 35 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى وجود بعض الظواهر المتوقعة غدا السبت الموافق 27 مايو.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد بشأن درجات الحرارة، أن يسود غدًا طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وتشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية يوم السبت، وذلك على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

درجات الحرارة السبت 27 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.