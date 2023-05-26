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محمد رمضان يكشف تفاصيل دوره في فيلم ع الزيرو

كتب:

ياسمين محمود
05:03 م | الجمعة 26 مايو 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صور جديدة من كواليس شخصيته في فيلم ع الزيرو مع نيللي كريم.

ونشر محمد رمضان، مجموعة صور، وعلق عليها: «حمزة وشهرته دي چى دراجون شخصيتي الجديدة في فيلم ع الزيرو.. ثقة في الله نجاح كبير يليق بالعيد الكبير».

تفاصيل فيلم «ع الزيرو»

ويواصل المخرج ماندو العدل، تصوير عدد من مشاهد الفيلم لعرضه في موسم عيد الأضحى، فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

فيلم هارلي 

ويتنافس الفنان محمد رمضان حاليا في دور العرض على فيلم هارلي، الذي حقق به أعلى الإيرادات في شباك التذاكر منذ طرحه في موسم عيد الفطر.

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