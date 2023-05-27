«الإسكان» تكشف عن شروط حجز مقابر للمسلمين والمسيحيين بالعاشر من رمضان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب الحجز لـ423 قطعة أرض مقابر، منها 261 قطعة لمقابر المسلمين، بمساحات تصل إلى 40 مترًا، و162 قطعة لمقابر المسيحيين، بمساحات تصل إلى 60 مترًا، للمواطنين أهالي مدينة العاشر من رمضان والعبور والشروق، موضحة أن هذه المقابر بنظام مقابل الانتفاع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، شروط حجز مقابر المسلمين والمسيحيين الموجودة في المدن المذكورة سلفًا.

شروط حجز أراض المقابر

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أن شروط حجز أراض المقابر للمسلمين والمسيحيين، تتمثل في الآتي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم من أهالي العاشر من رمضان أو العبور أو الشروق.

3- ألا يكون استفاد من مقابر هيئة المجتمعات العمرانية من قبل.

4- لا يحق لأسرة واحدة حجز أكثر من مقبرة.

5- التخصيص يكون من خلال القرعة العلنية.

التخصيص بمقابل الانتفاع

وذكرت هيئة المجتمعات العمرانية، أن التخصيص يكون بمقابل الانتفاع على النحو التالي:

- يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان.

- يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 1 وحتى 15 يونيو، في جهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.