العثور على جثة مسن مجهول الهوية بالسيدة زينب

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة مسن مجهول الهوية في محيط مسجد السيدة زينب، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة لكشف ملابساتها.

كما طلبت النيابة العامة، انتداب خبراء الأدلة الجنائية لأخذ البصمات ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية، في محاولة لكشف هوية المتوفى، كما طلبت تصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة، في محاولة للتعرف عليه من المترددين على تلك الأقسام.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن في محيط مسجد السيدة زينب، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد الثامن من العمر، وبالفحص تبين عدم وجود أي أوراق تدل على هويته، وتبين من خلال فحص الجثة، عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.