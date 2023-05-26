خبير اقتصادي: انعقاد اجتماعات البنك الأفريقي بشرم الشيخ ترويج سياحي

اختتمت اليوم، اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 وحتى 26 مايو الجاري.

وشارك في الاجتماعات، 4 آلاف شخص، وعقدت هذا العام بغرض التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

أهمية اجتماعات البنك الأفريقي

وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاجتماعات السنوية الخاصة بالبنك الأفريقي للتنمية تعتبر من أهم الأحداث الخاصة بالبنك واستضافة مصر لتلك الاجتماعات هذا العام أمر جيد للغاية ويدل على الثقة في مستوى الأمن والأمان داخل جمهورية مصر العربية، كما تعتبر إقامة الاجتماعات بمدينة شرم الشيخ ترويجا سياحيا.

وأضاف أنيس، أن هناك شكلا من أشكال السياحة يسمى سياحة المؤتمرات، وتعتبر مهمة للغاية بالنسبة للعديد من الدول في أوروبا والشرق الأوسط وخاصة في مصر بمدينة شرم الشيخ وبالتالي يعتبر حضور 4 آلاف شحض من ضمنهم كبار مسؤولي الشركات الأفريقية التي تمتلك فروعا وعمل في أفريقيا، وكذلك حضور العديد من رؤساء الدول، ترويجا سياحيا عظيما.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية هذا العام اتجهت نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الذي سيكون شكل الاقتصاد في المرحلة المقبلة، وبالتالي استضافة مصر للاجتماعات كانت أمرا مهما، كما أن هناك أهمية بالغة تكمن في ريادة مصر لتحول الاقتصاد إلى أخضر لأن الانتقال من الاقتصاد التقليدي للأخضر يعتبر بوابة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تستهدف التصدير في الفترة المقبلة مثل الاستثمارات التي يتم اجتذابها حاليا مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وغير ذلك كثيرا.

الآثار الناتجة عن التعاون المالي بين مصر وبنك التنمية الأفريقي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التعاون المالي بين مصر وبنك التنمية الأفريقي باعتباره بنكا تنمويا يقوم بتمويل المشروعات التنموية بدأ منذ السبعينيات ومستمر حتى وقتنا هذا، وبالتالي تخطى خلال 50 عاما، 7 مليارات دولار، كما أن مصر من أوائل المؤسسين لبنك التنمية الأفريقي وثالث أكبر مساهم في رأس المال الخاص بالبنك.