مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في مصر الجديدة

لقي مسن مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة، وجرى التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري، وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم يوجد قصد جنائي.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول مسن مصاب بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وكسر في عظام الجمجمة، ونزيف خارجي بادعاء حادث سيارة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «ع. م. ع» في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تم العثور على متعلقاته الشخصية.

التحريات

كشفت التحريات، أن المتوفى مقيم بدائرة قسم الشرطة، وأثناء عبوره الطريق متجها إلى منزله صدمته سيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.