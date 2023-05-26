خبيرة تكنولوجيا تعليم لـ«مصر تستطيع»: التعليم من أجل التدريب يكون أعمق

قالت الدكتورة منى طمان خبيرة تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، إن الإنسان حينما يتعلم شيئا بهدف نقله لغيره، فإن مرحلة التعلم تتم بشكل أسرع وأفضل، «التعلم من أجل الغير يجعل الإنسان يتعلم بعمق».

كتابة الأكواد البرمجية

أوضحت «طمان»، خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر قناة dmc، أن الذكاء الاصطناعي أصبح يسهل على الجميع عمليات البرمجة، حتى لو يتعلموا كتابة الأكواد البرمجية من قبل، مضيفة «الناس كانت بتدرس لسنوات من أجل مرحلة كتابة الأكواد البرمجية، لكن حاليا الوضع اختلف، وبقى أسهل وأسرع».

المكنسة الكهربائية والسيارات الإلكترونية

وقال أدهم هيثم، مدرب الأطفال على الميكاترونيك، إنه يستخدم الروبوت في الأعمال اليومية التي يحتاج إليها الإنسان، كالمكنسة الكهربائية والسيارات الإلكترونية، والروبوت المستخدم في أعمال الري الزراعي.