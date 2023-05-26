فايز فرحات: وضع خطة واضحة للأسبوعين المقبلين بالحوار الوطني

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس حريص على وضع خطة واضحة ومعلنة ويعلمها الجميع خاصة الرأي العام والإعلام بشأن الجدول الزمني للقضايا التي ستتم مناقشتها في كل محور، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك العديد من القضايا التي توافق مجلس الأمناء على مناقشتها في المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

فرحات: عقد جلستين لكل لجنة من اللجان المشاركة

وأضاف «فرحات» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مجلس الأمناء ناقش من قبل القضايا الخاصة بالنظام الانتخابي، وأفرد لها جلستين، كما تم مناقشة قضية حقوق الإنسان والنقابات والعمل الأهلي والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة والأسرة والتماسك المجتمعي ولجنة الثقافة والهوية، بواقع جلستين لكل لجنة.

وتابع: «تم إفراد أكثر من جلسة للقضايا التي تهم قوى مختلفة سواء سياسية أو قوى المجتمع والأسرة، وسيتبع ذلك تحديد جدول زمني وخطة واضة للأسبوعين القادمين من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني حتى يكون الإعلام والرأي العام والإعلام على دراية مسبقة للقضايا التي سوف يتم مناقشتها».