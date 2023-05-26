مصرع سيدة في حريق وحدة سكنية بالسويس

لقت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة، نتيجة اندلاع حريق في وحدة سكنية بحي الأربعين في محافظة السويس، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده للأبنية المجاورة، وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.

بلاغ بمصرع سيدة في حريق

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا بوقوع إصابة نتيجة اندلاع حريق في إحدى الوحدات السكنية الواقعة في نطاق حي الأربعين، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، بسيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصاب إلى طوارئ مستشفى السويس العام بعد تقديم التأمين الطبي اللازم.

كما تلقى اللواء عبد الرحمن هريدي، مدير أمن السويس، إخطارا بنشوب حريق بوحدة سكنية بعقار مكون من 5 طوابق بشارع المدينة المنورة بحي الأربعين، ووجه باتخاذ ما يلزم وتوجيه سيارات الحماية المدنية تحت إشراف العقيد وليد عثمان، قائد الحماية المدنية بالسويس، لموقع الحادث، حيث تم السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران.

وتبين من المعاينة الأولية اندلاع حريق في شقة سكنية دور ثاني علوي بمنزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الهاويس آخر شارع المدينة المنورة بجوار محطة مياه حي الأربعين، وهناك حالة إصابة واحدة وتم نقلها إلى مستشفى السويس العام، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.

وفاة المصابة بعد نقلها إلى المستشفى

ومن جانبه، أفاد مصدر طبي بأن مستشفى السويس العام استقبل سيدة تدعى هدى حسب الله حسين عبدالمنعم، 45 عاما، ومقيمة بمنطقة الهاويس مدخل طريق الجناين، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والصدر، وتوفيت داخل المستشفى، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة.