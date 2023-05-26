«تعليم الدقهلية» تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية غدا

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن استعداد المديرية لأداء امتحانات الدبلومات الفنية النظري بداية من غدا السبت 27 مايو، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنيه مشددة، بعد انتهاء طلاب الدبلومات الفنية من أداء امتحانات العملي الاسبوع الماضي، التي بدأت يوم السبت 20 مايو وانتهت الخميس 25 مايو.

استعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية

و أشار«شعبان» في بيان صحفي إلى أن المديرية جهزت 177 لجنة امتحانية لاستقبال 47 ألف 621 طالب وطالبة، بمختلف المدارس التابعة للمديرية، لأداء امتحانات الدبلومات الفنية «زراعي وصناعي و تجاري وفندقي لنظام الخمس والثلاث سنوات».

تجهيز استراحات للمراقبين على الدبلومات الفنية

وأوضح «شعبان» أنه جرى تجهيز 24 خط سير لتوزيع أسئلة الامتحان بمركز توزيع الأسئلة وتجهيز سيارات مخصصة لنقل الأوراق وتأمينها، و36 استراحة لـ 19 رجال و17 سيدات مجهزة بكافة سبل الإعاشة بشكل يليق بمكانة مُعلمي مصر.

وأضاف«شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المديرية تواصلت مع مديرية الأمن لتأمين اللجان و المدارس:«تم الاتفاق و تجهيز حماية لتأمين المدارس من الخارج واللجان، وده لأن المديرية تحرص على سير العملية الامتحانية في أمان، وهدوء».

عقاب رادع لمنع الغش بالامتحانات

وأوضح أن المديرية نوهت على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات، والالتزام بالضوابط الخاصة بالمديرية و الوزارة لمنع أي عملية غش أو تسريب للامتحانات، لافتًا إلى أن واقعة تسريب امتحان الدراسات الخاص بالشهادة الإعدادية حدثت من قبل رئيس لجنة داخل مدرسة تابعة لإدارة أجا التعليمية، و جرى إحالة المتسبب للنيابة العامة للتحقيق معه.