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إصابة 3 في انقلاب ميكروباص بطريق ديرب نجم الزقازيق

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
10:22 م | الجمعة 26 مايو 2023
حادث

حادث

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق في اتجاه ديرب نجم، وأصيب 3 أشخاص جراء الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما تحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، باستقباله 3 مصابين بكدمات وكسور وإصابات مختلفة، فيما جرى نقلهم إلى المستشفى الأقرب للحادث لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قوة أمنية في موقع الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، وبعد التحريات حول الواقعة التي أشارت إلى وقوع الحادث جراء انقلاب الميكروباص.

نقل المصابين للمستشفى

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، وجرى رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات والمارة.

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