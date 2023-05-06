تحرير 50 مخالفة لمخابز ومحلات جزارة في ملوي وديرمواس ومطاي بالمنيا

شنت الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين في المنيا حملات لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم تحرير 12 مخالفة بمركز ملوي، و16مخالفة بمطاي، و22 مخالفة بديرمواس، بإجمالي 50 مخالفة في المراكز الثلاثة.

محاضر نقص وزن لمخابز بلدية بديرمواس

من جانبه، قال عامر طه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، إنه تم تنفيذ حملة تموينية، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، أسفرت عن تحرير 22 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المخابز البلدية بدائرة مجلس قروي تل بني عمران، حيث جاءت ما بين نقص وزن ومواصفات، ونظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل وعدم الإعلان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حملة على محلات الجزارة في مطاي

وقال هشام فايز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، إنه تم تنفيذ حملة تموينية، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المخابز البلدية والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، شملت محضري نظافة، ومحضري بون صرف، و9 محاضر شهادة صحية، ومحضر منتج غذائي غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومحضري ذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، إنه تم تنفيذ حملة تموينية، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، أسفرت عن تحرير 12 مخالفة تموينية متنوعة للمحلات التجارية، تنوعت ما بين عدم وجود سجل وعدم إعلان عن السعر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.