أستاذ علم اجتماع: إفراط الأطفال في استخدام الإنترنت يؤدي للعزلة

قال الدكتور سعيد الصادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن استمرارية الأطفال في التعايش على الإنترنت يجعلهم يعيشون في مجتمع غير واقعي، ويتخيلون الحياة بشكل غير حقيقي، بسبب انعزالهم.

الخروج للواقع والاختلاط بالناس

وأوضح «الصادق» خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» مع الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة الحياة، أنه لابد من دمج الأطفال في الواقع، والاختلاط بالناس وممارسة الرياضة والأنشطة الحياتية، لافتا إلى أن أي نوع من التكنولوجيا تكون محل اهتمام في بداية انتشارها كما حدث مع التلفزيون.

خصائص تكنولوجية متنوعة

وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن المجتمع المصري أصبح أكثر تقدما على المستوى التكنولوجي، ويدعم خصائص تكنولوجية متنوعة انعكست بدورها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.