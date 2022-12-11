ماجد الكدواني في عيد ميلاده الـ55: كلنا ضعفاء ولدينا أخطاء

وجه الفنان ماجد الكدواني، الشكر للإعلامي يوسف الحسيني على تهنئته بعيد ميلاده الـ 55، قائلا: «البركة لربنا وليس هناك إنسانا كاملا على الأرض فكلنا ضعفاء ولدينا أخطاء ولولا ستر ربنا علينا بيستر سمعتنا لكن الواحد بيتشعبط في رضا ربنا».

الله لا يضيع مجهود أحد

وأضاف ماجد الكدواني خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه اقتبس جملة «احنا بنتشعبط في رضا ربنا» من المؤلف أحمد عبد الله في فيلم «الفرح».

وعن اختيار أعماله الفنية، قال إن الإنسان يفعل ما عليه حتى النهاية، ولا يستطيع القول إن ما يريده ربنا يكون غير عندما يكون الإنسان فعل ما عليه حتى النهاية، والله لا يضيع مجهود أحد، وفي النهاية البركة في ربنا.

وتابع: «لازم نعمل اللي علينا ونجتهد ونكون أمناء في شغلنا واختيارنا للرسالة اللي عاوزين نقدمها وفي النهاية ربنا هو اللي هيكلل هذا المجهود، واللعبة دي جماعية مش فردية، وكرم كبير من ربنا أشتغل مع ناس أمناء في شغلهم ومجتهدين ودة رزق عظيم من ربنا».

وأشار إلى أن الأيام والأحداث تثبت أن الإنسان أنه من يظلم نفسه بنفسه ولكن الله إله عادل، متابعا: «ربنا مش بيظلم حد لكن الإنسان هو اللي بيظلم نفسه بنفسه إذا أثر أو معملش اللي عليه للآخر أو تهاون في أداء واجبه، هو اللي ظلم نفسه إذا أخطأ التفكير والاختيار».

اختياري للأعمال الكوميدية ليست صدفة

ولفت إلى أن اختياره لتقديم الأعمال الكوميدية لم يأتي عن طريق الصدفة فلا يوجد صدفة في الدنيا ولكن من اختيارات الإنسان، مردفا: «زمان الأستاذ جمال عبدالحميد آمن بيا ووثق فيا ورشحني في أعمال مهمة من أول مشهد في أرابيسك لـ 3 مشاهد في زيزينيا ثم مسلسل جسر الخطر، هذا المخرج ربنا حاطه سبب في حياتي عظيم قالي جملة عظيمة وهي إن الممثل لازم يمثل أي حاجة لأنه مكتوب في بطاقته ممثل، فالممثل الصح يمثل أي حاجة».

وواصل: «الكوميديا هي شعرة تفرق بين الكوميديا والهزار، ويصعب عليا إن الإنسان يفهم إن الكوميديا هي هزار، ولكن الدراما تنقسم إلى كوميديا وتراجيديا».