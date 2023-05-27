كيفية استخراج وثيقة ميلاد بأسرع طريقة إلكترونيا.. خطوات بسيطة اعرفها

تتيح وزارة الداخلية استخراج وثيقة الميلاد إلكترونيًا للمواطنين، للتوفير على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف بالمصالح الحكومية، حيث يمكن الدخول على موقع وزارة الداخلية، وتباع خطوات مبسطة، تنتهى بالحصول على الخدمة.

طريقة استخراج وثيقة الميلاد إلكترونيا

وتوضح «الوطن» في سطور، طريقة استخراج وثيقة الميلاد إلكترونيًا من المنزل، من خلال موقع وزارة الداخلية.

تتمثل الخطوة الأولى في استخراج وثيقة الميلاد من موقع وزارة الداخلية، عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط

وفي حالة عدم وجود حساب على موقع وزارة الداخلية، يمكنك إنشاء حساب بطريقة سهلة، وتسجيل الدخول.

دليل الخدمات

وتتمثل الخطوة التالية، عن طريق الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط الأعلى من الموقع، والضغط على أيقونة «شهادة ميلاد»، وإدخال بعض البيانات الخاصة بك، وبعد ذلك تسدد رسوم الخدمة، ويجري تحديد موعد لاستلام الشهادة، حيث يتم تسليم الشهادة في المكان المحدد.

خدمات أخرى

وهناك خدمات أخرى تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا، وهى استخراج بطاقة رقم قومي ووثيقة زواج ووثيقة طلاق وقيد فردي وقيد عائلي وتجديد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.