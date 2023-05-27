5 معلومات عن أضاحي العيد بمدرسة سيوة الزراعية.. الكيلو يبدأ من 140 جنيها

طرحت مدرسة الزراعة في واحة سيوة، مواشي لعيد الأضحى، من أجود الأنواع للعجول والأغنام بنسبة تصافي لحوم عالية، وهي متاحة لجميع المواطنين للشراء والحجز، من خلال مزرعة المدرسة، في ظل الرعاية في التغذية والعلاج من خلال أخصائيين في الإنتاج الحيواني، بأسعار مناسبة للجميع.

أجود أنواع المواشي

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن»، إن المدرسة الزراعية في سيوة، تعمل على إنتاج أفضل المواشي منذ افتتاحها من 4 سنوات، ودخولها الخدمة وتشغيل المزرعة، إذ يجري رعاية الأغنام البرقي الموجودة داخل مزرعة المدرسة والعجول، رعاية شاملة من خلال مدرسي التربية الزراعية وأخصائيين وفنيين وعمال متخصصين في الإنتاج الحيواني، منذ مرحلة الولادة وحتى التسمين، وتنتج أجود أنواع المواشي.

5 معلومات عن أضاحي العيد بالمدرسة الزراعية

وأكد خالد علي، مدير المزرعة ومسؤول عن التسويق بمدرسة سيوة الزراعية لـ«الوطن»، أنّ المزرعة بدأت للمرة الأولى في حجز أضاحي العيد، وفيما يلي، 5 معلومات عن الأضاحي وأسعار المواشي التي طرحتها المدرسة الزراعية من العجول والأغنام بالمزرعة.

- طرح أجود سلالات أغنام البرقي أوزان مختلفة، بأسعار تبدأ من 160 جنيهًا للكيلو القائم للإناث، و180 جنيهًا للكيلو القائم من خراف البرقي الذكور.

- توفير عجول بلدي بسعر 140 جنيهًا للكيلو القائم.

- إتاحة عجول خليط هولشتاين أمريكي وسيمنتال وبراون إسباني، وتسجل أسعار العجول 140 جنيهًا للكيلو القائم.

- أعلى نسبة تصافي في اللحمة بالمواشي بسبب التغذية والصحة السليمة للمواشي وجودة الأعلاف التي تقدم لها على مدار العام.

- توفير خدمة الطبية ورعاية مستمرة للمواشي، ما يؤكد ضمان أضاحي العيد.