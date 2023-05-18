أسعار اللحوم اليوم بالفيوم.. طرح أضاحي العيد بتخفيضات تصل 30%

تشهد أسعار اللحوم قائم اليوم في محافظة الفيوم استقرارًا ملحوظًا قُبيل عيد الأضحى المبارك، فيما يتزايد اهتمام المواطنين بسعر كيلو اللحم حي قائم بصورة يومية لرغبة الجميع في شراء أضاحي العيد، فيما ينتظر أهالي المحافظة بدء طرح وزارة الزراعة أضاحي العيد بأسعار مخفضة حيث تصل نسبة التخفيض فيها إلى نحو 30% قُبيل العيد في مزرعة طامية بالمحافظة.

تستعرض «االوطن» أسعار اللحوم قائم اليوم في محافظة الفيوم، فضلًا عن أماكن بيع عجول وزارة الزراعة وأسعارها وموعد طرحها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار اللحوم في مصر اليوم

وتكشف الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أسعار اللحوم اليوم في مختلف مراكز محافظة الفيوم والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر كيلو اللحم بين 260 حتى 280 جنيهًا في مختلف القرى بالمراكز. سجل سعر كيلو اللحم بين 340 حتى 350 جنيهًا للكيلو في مدينة الفيوم.

سعر كيلو اللحم الحي اليوم

ويُجيب الحاج مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أسئلة أهالي الإقليم حول سعر كيلو اللحم الحي اليوم في الأسواق، فضلًا عن سؤال المواطنين حول سعر كيلو لحم الغنم؟ موضحًا أنّها تأتي كالتالي:

سعر كيلو لحم الغنم: يتراوح بين 130 وحتى 140 جنيهًا للكيلو. سعر كيلو لحم الماعز: يتراوح بين 150 وحتى 160 جنيهًا للكيلو. سعر كيلو اللحم القائم البقري اليوم: يتراوح بين 120 وحتى 140 جنيهًا للكيلو. سعر كيلو اللحم الحي الجاموسي: يتراوح بين 110 وحتى 120 جنيهًا للكيلو.

أماكن بيع عجول وزارة الزراعة بالفيوم

كشف أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، في بيان صحفي طرح كمية كبيرة من أضاحي العيد خلال الشهر الجاري في مزارع وزارة الزراعة بأسعار مخفضة تصل إلى نحو 30%، ضمن خطة الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حجز عجول وزارة الزراعة

وطرح العشرات من أهالي محافظة الفيوم الكثير من الأسئلة حول أماكن بيع عجول وزارة الزراعة 2023 في الفيوم؟ والتي أوضح بيان الوزارة أنّه ستكون في مزرعة طامية التابعة للوزارة، كما تساءل العشرات عن أسعار المواشي في وزارة الزراعة فضلًا عن موعد وطرق حجز عجول وزارة الزراعة وأخيرًا كيفية شراء أغنام من وزارة الزراعة وهو ما أجاب عنه المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم.

أسعار المواشي في وزارة الزراعة

وأوضح «راشد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه حتى الآن لم يتم إخطارهم من الوزارة بالموعد أو أماكن أو أسعار أضاحي العيد سواء للعجول أو الأغنام، موضحًا أنّه سيتم الإعلان عنها فور إخطارهم بذلك من الوزارة.