منافذ وزارة الزاعة لحجز أضاحي العيد.. إعلان الموعد خلال أيام

يستعد قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأيام المقبلة، لإعلان موعد تقديم طلبات حجز الأضاحي من منافذ الوزارة، بين عجول وخراف بلدي، متوفرة فى جميع مزارع الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي العيد

وأعلنت وزارة الزراعة، أن موعد الحجز سيعلن خلال الأيام المقبلة، حيث يستطيع الراغبين من حجز ما يحتاجون من الأضاحي من خلال مديريات هيئة الإصلاح الزراعي، أو من خلال المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف للبحوث الزراعية بمحافظة الجيزة، وجميع أفرع المركز بمحافظات المنوفية، والفيوم، والشرقية، بجانب أفرع الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية.

ومن المعروف أن وزارة الزراعة، تعلن سنويا عن طرح جميع الأوزان من أضاحي العيد، بين خراف وجميع أنواع العجول سوء جاموسي أو بقري أو جاموسي، بأسعار أقل من أسعار الأضاحي المتوفرة حاليا فى الأسواق، بحيث تكون متاحة قبل عيد الأضحى، في جميع منافذ وزارة الزراعة، البالغة عددها 187 منفذا بـ18 محافظة.

- مقر وزارة الزراعة بالدقي.

- كلية الزراعة بالجيزة.

- منفذ جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية «مشتل كفر الجمام».

- مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

- مزرعة صفط بمحافظة الجيرة.

- مزرعة طامية بمحافظة الفيوم.

- مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- محطات البحوث ببهتيم بمحافظة القليوبية.

- محطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

- مزرعة النظم الزراعية شرق الإسماعيلية.