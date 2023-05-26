مواعيد وشروط التحويلات بين المدارس التجريبية والأوراق المطلوبة

حددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مواعيد وشروط التحويلات بين المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وبالنسبة للمستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة، لا توجد لهم أي تحويلات.

مواعيد التحويلات بين المدارس التجريبية

وعن مواعيد التحويلات بين المدارس التجريبية، أكدت المديريات في تقارير لها، أنه اعتباراً من 1 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل، يبدأ التحويل للمستوى الثاني من رياض الأطفال، طبقًا للكتاب الدوري رقم «40» لسنة 2016، مؤكدة أنه لا يجوز التحويل من المدارس العربية إلى اللغات بنوعيها.

أيضاً لا يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها، التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمدارس العربية، إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها، وفقاً للمعمول به بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط التحويل بالمدارس التجريبية

أول شروط التحويل بالمدارس التجريبية، أنه يجوز تحويل تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات والعكس، و يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، وذلك بشرط أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك النوعية من المدارس قيدًا صحيحًا.

كما تتضمن شروط التحويل بالمدارس التجريبية، استمرار قيد التلميذ بالمدرسة التي قُبل بها، مع عدم جواز نقله إلى مدرسة أخرى مماثلة، ولا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي بذات النوعية من المدارس، إلا عبر تقديم جديد لأوراق المرحلة الابتدائية.

الأوراق المطلوبة للتحويل بالمدارس التجريبية

- ضرورة تحرير استمارة طلب التحويل بحضور ولي الأمر شخصياً.

- 4 صور شخصية حديثة.

- تعقد مقابلة شخصية للتلميذ والوالدين.

- على المقبولين تقديم بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية لآخر صف دراسي 2022/2023.

- تسديد المصروفات خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويلات.

- أربع استمارات تحويل من المدرسة المطلوب التحويل منها.