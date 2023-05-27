درجات الحرارة اليوم.. العظمى في القاهرة 36

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، حيث تشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وبعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

يسود طقس معتدل صباحا ومساءًا على كل الأنحاء، ويكون شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار على السواحل الشمالية الغربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 27-5-2023، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 22

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 36 - 22

- دمنهور 34 - 21

- وادي النطرون 35 - 21

- كفر الشيخ 34 - 20

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 36 - 22

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 20

- دمياط 34 - 19

- بورسعيد 35 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 36 - 23

- العريش 37 - 21

- رفح 36 - 20

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 38 - 17

- كاترين 31 - 13

- الطور 35 - 24

- طابا 34 - 20

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 30 - 21

- العلمين الجديدة 30- 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 27 - 17

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 34 - 18

- الغردقة 36 - 24

- سفاجا 37 - 26

- مرسى علم 36 - 25

- شلاتين 34 - 24

- حلايب 32 - 24

- أبو رماد 31 - 23

- رأس حدربة 32 - 23

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 38 - 24

- سوهاج 39 - 25

- قنا 41 - 26

- الأقصر 41 - 27

- أسوان 42 - 29

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 43 - 29.