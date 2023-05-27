هل توثيق عقد بيع السيارة في الشهر العقاري يستلزم حضور البائع للمرور؟

نشرت منصة وزارة الداخلية، الإجراءات المطلوبة لنقل ملكية السيارة في المرور وذلك تسهيلًا على المواطنين حتى يحصل كل منهم على الخدمة بشكل سريع بعيدًا عن أي عقبات تخص تجهيز الأوراق المطلوبة.

وتنشر «الوطن» خطوات توثيق عقد بيع السيارة في الشهر العقاري وهي أولى الخطوات في حالة إذا رغب المالك الرئيسي للسيارة وهو البائع في عدم الذهاب إلى المرور، وأن توثيق عقد البيع في الشهر العقاري بحضور البائع والمشتري لا يستوجب حضور البائع للمرور مرة أخرى وهي كالتالي:

خطوات توثيق عقد بيع السيارة في الشهر العقاري

- التأكّد من وجود جميع توكيلات السيارة بالترتيب مع صورتين من كل توكيل.

- وجود بطاقة الرقم القومي مع صورتين منها للمشتري والبائع.

- شهادة مخالفات للسيارة من البائع بتاريخ حديث لا يتعدى شهر.

- شهادة بيانات من المرور القديم للسيارة في حالة انتهاء رخصة السيارة.

- نموذج عقد بيع، ويجب ملء البيانات بخط جيد دون أخطاء إملائية.

- تقديم الأوراق للموظف المتخصص بتسجيل العقود.

- دفع الرسوم المطلوبة في خزينة الشهر العقاري.

- ختم العقد من مدير مكتب الشهر العقاري والتأكّد من صحة الختم من الموظف المختص.

إجراءات نقل ملكية السيارة في المرور

- التأكّد من وجود صورة من رخصة القيادة ورخصة السيارة وبطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل.

- شهادة بيانات في حالة انتهاء رخصة السيارة وتكون مقدمة من البائع وليس المشتري.

- شراء نموذج نقل ملكية السيارة وملء البيانات المطلوبة.

- شراء طفاية حريق جديدة مع التأكيد على كتابة رقم الشاسيه والمحرك فقط عليها بدون أرقام لوحات السيارة، والتي سوف يتم استبدالها.

- دفع التأمين الإجباري على السيارة لمدة رخصة السيارة حتى 3 سنوات.

- نموذج فحص من البيئة وتقديمه للفني المتخصص بفحص السيارة.

- فحص السيارة من قبل مهندس الفحص المتخصص.

- إزالة اللوحات المرورية من على السيارة ثم التوجه إلى مكتب نقل ملكية السيارات بجميع الأوراق والمستندات السابقة مع صور منها.

- بعد تسليم الموظف كل المستندات يتأكد من صحة جميع البيانات وبعدها يتم دفع رسوم في الخزنة.

- إعطاء الموظف وصل دفع الرسوم الصادر من الخزنة.

- الانتظار حتى استلام رخصة السيارة الجديدة مع اللوحات المرورية الجديدة الخاصة بالسيارة.

- شراء الأوراق والنماذج المطلوب

- طلب مطابقة البصمة من السيارة مع البصمة السابقة للسيارة ثم ختمه من رئيس الوحدة

- شهادة المخالفات من المالك السابق للسيارة والتي يتمّ استخراجها عند تسجيل السيارة بالشهر العقاري.

- صورة البطاقة للمالك الجديد والقديم للمراجعة.

- رخصة السيارة القديمة.

- شهادة بيانات في حال انتهاء رخصة السيارة.

- عقد بيع السيارة موثق من الشهر العقاري.

- الفحص الفني للسيارة في المرور.

- دفع الرسوم المطلوبة وتسليم اللوحات المرورية القديمة.

- استلام تصريح مؤقت لحين نقل الملف الأصلي للسيارة بين وحدات المرور.

- استلام الرخصة الجديدة بالاسم والبيانات الجديدة.