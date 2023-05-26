«الجيزة»: عودة حركة المرور على محور 26 يوليو إلى طبيعتها ظهر اليوم

انتهت الشركة المنفذة لإزالة معوقات الاعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر من إزالة 80% من كباري المشاة المتعارضة للأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل والكائنة بمحور 26 يوليو.

إزالة كوبري المشاه الأول الكائن بالاتجاه القادم من 15 مايو

وأعلنت محافظة الجيزة عودة حركة المرور إلى طبيعتها في تمام الساعة 12 ظهر اليوم بعد انتهاء الشركة المنفذة لمشروع المونوريل من إزالة كوبري المشاة الأول الكائن بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدا أعلى نفق وادي النيل نظرا لوقوف معدة من الحجم الكبير.

التحويلات المرورية حتي الانتهاء من تنفيذ الاعمال

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتجهيز تحويلات مرورية حتى الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وهي كالتالي:

**أولاً: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر اتجاه نادي الزمالك وكوبري 15 مايو

- حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته . - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة اخري الى مسار محور 26 يوليو وصولاً الى كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين .

** ثانياً: الاتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبری 15 مایو اتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر:-

- حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته. - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور 26 يوليو وصولاً الى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

فيما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم