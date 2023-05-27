47 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية والدين للدبلومات الفنية بالدقهلية

بدأ طلاب الدبلومات الفنية بالتوافد على لجان المدارس بالدقهلية، استعدادًا لأداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، إذ يؤدي اليوم، نحو 47 ألفًا و621 طالبًا وطالبة بالدبلوم «الزراعي، التجاري، الصناعي، الفندقي»، نظام الخمس والثلاث سنوات، الامتحانات بمختلف المدارس التابعة للمديرية، وجرى توزيعهم على نحو 177 لجنة امتحانية.

تعليمات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المديرية نوهت على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص: «حرصنا الأول والأخير في المديرية هو مصلحة الطالب، وبلغنا تعليماتنا الخاصة بالامتحانات للإدارة ونوهنا على ضرورة اتباعها».

عقاب رادع للغش وتسريب الامتحانات

وشدد «شعبان» على اللجان، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع أي حالة غش أو تسريب للامتحانات: «أي حالة غش يتم رصدها سيتم التعامل معها بشكل قانوني، وفيه تنبيه شديد على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات لمنع أي عملية غش أو تسريب».

وجرى تجهيز اللجان استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية، من خلال تأمينها ومركز توزيع الأسئلة لتأمين خطوط توزيع الأسئلة، وجرى توفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية حرصًا على صحة الطلاب، وهناك تواصل مع مجالس المدينة من أجل إزالة أي إشغالات أمام اللجان تعيق وصول الطالب للامتحان.