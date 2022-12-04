التعليم: 20 جدارة يجب أن يتقنها خريج الدبلوم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنه لمنح الطالب شهادة بقائمة نظام الجدارات المهنية والعامة، يجب أن يتقن خلال دراسته في كل مهنة من 15 إلى 20 جدارة، لتلبية احتياجات سوق العمل ولتحقيق تنمية اقتصادية، موضحا أن عدد المدارس التي يطبق بها المناهج المطورة حسب منهجية الجدارات منذ أكتوبر الماضي بلغ 900 مدرسة من إجمالي 1300 مدرسة.

تطوير 95 منهجا من مناهج التعليم الفني

وقال «مجاهد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عدد المناهج التي جرى تطويرها في التعليم الفني حتى الآن بلغ 95 منهجا، طبقا لنظام الجدارات المهنية، كما بلغ عدد المناهج المستحدثة نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة بلغ 30 منهجا، لافتا إلى أن العام الدراسي يسير بصورة منتظمة داخل مدارس التعليم الفني، إذ أصبحت جميع مدارس الثانوية الفنية بنظام الـ3 سنوات لجميع النوعيات سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي.

نظام منهج الجدارات يربط خريجي التعليم بسوق العمل

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن نظام الجدارات المهنية يستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل وسد احتياجاته، مشيرا إلى أنها تقوم على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم، دون الاعتماد على الحفظ والحشو والتلقين، موضحا أن المناهج في نظام الجدارات المهنية تنقسم إلى 50% مناهج تقنية لها علاقة بالمهنة التي يتعلمها الطالب مثل (الكهرباء، والنجارة، والنقل) وغيرها، و50% مواد عامة مثل (الفيزياء، والرياضيات، واللغات)، ومهارات حياتية مثل التواصل والقيادة وإدارة الأزمات.

عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم 8 يوليو المقبل

وأوضح مجاهد، أنه سيتم عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل اللجان الامتحانية، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة سيتم تنفيذها داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة ظاهرة الغش لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، قائلا: «لن يتم مساواة الطلاب المجتهد بآخر غشاش».