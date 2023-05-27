6 أعراض تنذر بإصابتك بالالتهاب الكبدي «بي».. «الصحة» توضح

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا رسميًا، أوضحت فيه مجموعة من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالالتهاب الكبدي «بي» التي يجب الانتباه لها في حال ظهورها مع الذهاب إلى الطبيب فورًا دون التجاهل أو التكاسل، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين ورفع درجة الوعي لهم بالعادات والتقاليد التي يجب البعد عنها للحفاظ على الصحة العامة للجسم.

أعراض تدل على الإصابة بالالتهاب الكبدي «بي»

وحددت وزارة الصحة والسكان الأعراض وتضمنت ما يلي :-

- ألم في البطن - البول الداكن - حمي ضعف واحساس بالإجهاد من أقل مجهود - إصفرار البشرة وبياض العينين - ألم في المفاصل - فقدان الشهية- غثيان أو قيء.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنَّ هذه الأعراض تدل على الإصابة بالالتهاب الكبدي «بي»، لافتة إلى أنَّ هذه الأعراض تظهر بعد شهر إلى 4 أشهر من الإصابة بالعدوي، ولكن قد تحدث أحيانًا في وقت مبكرًا بداية من أسبوعين من الإصابة.

ما هو الالتهاب الكبدي «بي»؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنَّ الالتهاب الكبدي هو عدوى كبدية، يسببها فيروس التهاب الكبد من النوع «بي» وهو قصير المدي، ويعرف بالالتهاب الحاد، ويصاحب المريض حتى 6 أشهر وهناك بعض المرضى يكون بالنسبة لهم مرض مزمن وتستمر لأكثر من 6 أشهر، لذلك على المواطنين عدم تجاهل الأعراض في حال ظهورها وضرورة المتابعة.

وأضافت وزارة الصحة، أنَّه على المواطنين في حال الإصابة بالاتهاب الكبدي «بي» الاكتشاف المبكر للمرض والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، مشيرة إلى أنَّ المبادرة تعمل داخل كل الوحدات الصحية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.