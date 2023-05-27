انطلاق الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية بالجيزة اليوم

تنطلق الامتحانات التحريرية بمدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة، اليوم السبت، بكل النوعيات والتخصصات «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي» للفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» للعام الدراسي «2022-2023»، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة

وأعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ 58 ألفا و582 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات، منهم 25 ألفا و529 بالصناعي، و3 آلاف و575 للزراعي، و25 ألفا و325 للتجاري، و4 آلاف و126 للفندقي، موزعة على 195 لجنة.

ولفت إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة، لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، والتنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان، وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من 16- 18 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

حل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان

وأكد «سلومة» في بيان سابق، أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان، والعمل على حلها فورًا، لافتا إلى أنه جرى تخصيص 48 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة، بعدد 20 إدارة تعليمية، منها 28 استراحة مخصصة للرجال، و20 استراحة للسيدات، مخصص لهم عدد 1086 سرير كامل التجهيزات مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا

وشدد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي، عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورا، وعلى مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب، مؤكدا عدم اصطحاب الهاتف المحمول، حتى وإن كان مغلقا، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تعقيم وتطهير المدارس، وتنظيف دورات المياه يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.