«الصحة»: بدء الحزمة التدريبية للأطباء المكلفين دفعة مارس 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تنفيذ الحزمة التدريبية للأطباء المكلفين «دفعة مارس 2023» بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبناء على توصيات لجنة تحسين أحوال الأطباء.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحزمة التدريبية انطلقت كمرحلة أولى في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية.

108 ساعات تدريبية

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة التدريبات للأطباء المكلفين تحتوي على كل ما يحتاجه الطبيب للعمل بكفاءة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وتشمل محاضرات نظرية وعملية بمجموع 108 ساعات تدريبية.

تدريب 300 طبيب حتى الآن

وأشار «عبدالرازق» إلى تدريب 300 طبيب حتى الآن، وجارِ استكمال باقي مراحل الحزمة التدريبية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية في وزارة الصحة والسكان.