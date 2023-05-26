هزات أرضية تضرب 7 مناطق في العالم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

شهد عدد من دول ومناطق العالم بينها تركيا والمكسيك وكوستاريكا، وطاجيكستان وغيرها، هزات أرضية خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة، تراوحت قوتها ما بين 2.1 و 5.2 درجة على مقياس ريختر.

وكان آخر الهزات التي أعلن عنها مركزرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر في كندا وعلى عمق 4 كيلومترات.

ونرصد أهم الزلازل والهزات الأرضية التي شهدها العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، نيو برتين أكبر جزيرة في أرخبيل بيسمارك وبابوا غينيا الجديدة جنوب غربي المحيط الهادئ على عمق 41 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الزلازل على مسافة 484 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة بورت مورسبي عاصمة بابوا غينيا الجديدة.

هزة أرضية تضرب ميتشواكان بالمكسيك.. قوتها 4 درجات

وفي غرب المكسيك، شهدت ولاية ميتشواكان، هزة أرضية بقوة 4 ريختر، بعمق 74 كيلومترا، وعلى مسافة 129 كيلومترا جنوب مدينة موريليا.

ألبانيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.9 ريختر، ألبانيا جنوب شرق أوروبا، على عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ووفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة هزة أرضية ضربت ألبانيا، وقعت على مسافة 14 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة فلوره الواقعة جنوب غرب البلاد.

هزتان أرضيتان تضربان وسط وشرق تركيا

أعلن الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة، وقعت على مسافة 66 كيلومتر شمال غرب قهرمان مرعش، و 14 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من جوكسون.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر، شرق تركيا بعمق 9 كيلومترات، وعلى مسافة 46 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من ملطية.

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب طاجيكستان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، طاجيكستان الواقعة وسط آسيا، بعمق 10 كيلومترات.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت طاجيكستان على مسافة 282 كيلومتربين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة أوش بقيرجيز ستان.

هزة في كندا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، جنوب مقاطعة يوكون الواقعة أقصى شمالي غربي كندا، بعمق 4 كيلومترات.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 535 كيلومترا شرق مدينة أنكوريج الأمريكية.