«التموين» تؤكد إتاحة نقل البطاقة من محافظة لأخرى.. اعرف الخطوات بالفيديو

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة بطاقة التموين من محافظة لمحافظة لأصحاب بطاقة التموين الراغبين في تغيير صرف العيش وصرف التموين إلى محافظة أخرى.

وأشارت وزارة التموين، إلى أنَّ نقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة من الخدمات التموينية غير المتوقفة سواء على منصة مصر الرقمية للتموين أو من خلال مكاتب التموين، موضحة أن

الأوراق المطلوبة لنقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة

وتطلب مكاتب التموين أو منصة مصر الرقمية من صاحب بطاقة التموين الراغب في نقل بطاقته من محافظة لمحافظة ضرورة تقديم التالي:

1- تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي للمحافظة المراد نقل بطاقة التموين عليها.

2- صورة بطاقة التموين.

خطوات نقل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1- تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

3- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنَّه تمّ إرسال طلبك بنجاح.