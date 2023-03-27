خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى «أون لاين»

بخطوات بسيطة، وسريعة ومن خلال رابط إلكتروني واضح على بوابة مصر الرقمية، يستطيع أي مواطن الحصول على خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، في حالة السفر أو تغير مكان الإقامة، بشكل لا يؤثر في حصول المواطنين على حقهم من السلع التمونية الشهرية.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

بعدد من الخطوات السريعة عبر أي جهاز كمبيوتر أو لاب توب أو موبايل، يمكن كتابة كل البيانات المطلوبة من أجل نقل البطاقة التمونية من محافظة إلى أخرى، وفقًا لرغبة المواطنين المسجلين في منظمة الدعم التمويني، حتى يحافظ المواطن في حالة تغير محل الإقامة إلى الاحتفاظ بحقه الشهري في السلع التمونية المدعمة من الدولة.

- الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية من هنا.

- اختيار أيقونة التموين من خلال الرابط.

- اختيار ايقونة نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى عبر الرابط.

- الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

- اختيار المحافظة الجديدة من القائمة.

- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين بالمحافظة الجديدة.

شروط نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشرط الوحيد لنقل بطاقات التموين من محافظة الى محافظة أخرى، أن يقوم صاحب البطاقة التمونية بتغيير محل إقامتة إلى المحافظة الجديدة التي يرغب في نقل بطاقة التموين إليها.