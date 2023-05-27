الأرصاد: نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار في بعض المناطق (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء معتدلة ولطيفة جدا خلال فترات الليل على أغلب الأنحاء، ومتوقع اليوم نشاط للرياح سرعته من 30 لـ40 كم/ساعة، وهذا النشاط يكون بالسواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال وجنوب الصعيد وقد يكون مثيرا للرمال والأتربة ببعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر والأماكن المكشوفة بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

فرص الأمطار موجودة بشكل كبير على المناطق الساحلية

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، أن اليوم فرص الأمطار موجودة بشكل كبير على المناطق الساحلية وهي أمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، وهي محافظات من خفيفة لمتوسطة ورعدية أحيانا على وسط وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وفرص الأمطار متوفرة بشكل كبير، ولذلك من الهام الحذر، والأمطار ستكون رعدية في المناطق الجنوبية.

بدءا من الغد تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية

وشرحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بدءا من الغد تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية وتنخفض وتكون بين الـ32 درجة مئوية و33 درجة مئوية، وهو الأمر الذي يستمر لنهاية الأسبوع، وهي متوسط درجات حرارة بين الـ32 درجة مئوية لـ33 درجة مئوية، موضحة أن فرص الأمطار غدا من الممكن أن تتقدم لمعظم المناطق الداخلية.