موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيا

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد عيد الأضحى المبارك 2023 سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو المقبل وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، لافتا إلى أن عدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الأضحى 2023 سيكون 31 يومًا بدءًا من غد الأحد، مشيراً إلى أن وقفة عرفات 2023 ستكون يوم 27 يونيو الجاري.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرأي النهائي لموعد عيد الأضحى المبارك يكون لدار الإفتاء المصرية، مشيراً إلى أن المواعيد التي يتم الإعلان عنها يكون وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2023

وأشار إلى أن المعهد يمتلك أكثر من 70 محطة رصد واستطلاع أهلة الشهور العربية موزعة بكافة مناطق الجمهورية، ويتم الاستطلاع بالتنسيق مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية.