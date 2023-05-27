أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب محافظة سوهاج اليوم (صور)

تشهد محافظة سوهاج جنوب مصر، اليوم السبت أمطارًا ورياحًا، مع ظهور بعض السحب الكثيفة وغيوم تغطي سماء القرى والمراكز في المحافظة حتى اللحظة، بحسب ما أوضحه بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ووفق بيان الأرصاد، تساقطت الأمطار وغطت الغيوم سماء المحافظة، مع وجود عاصفة ترابية شديدة أدت إلى سقوط أوراق الأشجار وانتشار الغبار وتطاير الأوراق في كل الأنحاء.

سقوط أمطار خفيفة وانخفاض درجة الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، وسقوط أمطار خفيفة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان.

درجات الحرارة في سوهاج

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، فإن القاهرة تشهد درجات حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية كحد أقصى و23 درجة مئوية كحد أدنى، فيما تسجل الإسكندرية درجات حرارة بين 30 و21 درجة مئوية، وتكون درجة الحرارة العظمى في سوهاج 39 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

وفي مطروح، جاءت الدرجات العظمى والصغرى 26 و16 درجة مئوية على التوالي، فيما تصل درجات الحرارة العظمى والصغرى في قنا 41 و26، بينما تسجل أسوان 42 درجة مئوية للعظمى و29 درجة مئوية للصغرى.

ورفع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأحوال الجوية السيئة، وعقد غرفة العمليات وإدارة الأزمات باستمرار لمتابعة تطورات الوضع لحظة بلحظة، والتعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرف العمليات في المدن والمراكز، وتم تمركز أفراد ووحدات التدخل السريع والمعدات للتعامل الفوري.