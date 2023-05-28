نظر طعن المتهم بدهس الطفل يوسف في التجمع على حكم حبسه

تستكمل محكمة استئناف شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم، نظر جلسة الاستئناف المُقدم من المتهم بدهس الطفل «يوسف» نجل الإعلامية رضوى العوضي على حكم حبسه لمدة 6 أشهر في دائرة قسم شرطة التجمع الأول.

القيادة بسرعة عالية

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «طفل قاصر» في القضية التي حملت رقم 240 لسنة 2023 جنح/ طفل رعاية الأحداث القاهرة، ووجهت له تهمة القيادة بسرعة عالية ورعونة وهو ما أدى إلى قيامه بدهس الطفل المجني عليه «يوسف»، واستدعى ذلك دخوله للمستشفى ومكوثه في غرفة العمليات بحالة حرجة.

دهس عن طريق الخطأ

كانت النيابة العامة فتحت جلسة تحقيق مُكثفة مع الطفل المتهم الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، وخلالها اعترف بارتكاب واقعة دهس المجني عليه «يوسف»، ولكن دون تعمد عن طريق الخطأ، بمنطقة الكرافت بمدينتي في التجمع الأول.

وجاء أيضًا في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بعد دهسه للطفل المجني عليه وجده يسقط على الأرض مغشيًا عليه ومصاب في جسده، حسب التقرير الطبي الخاص بالطفل، وحينها حضرت الإسعاف لنقله إلى مستشفى في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، والذي استدعى دخوله إلى العناية المركزة لسوء حالته.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بوقوع حادث سير مروري بدائرة القسم، وهو ما أسفر عن إصابة طفل في العقد الأول من عمره يدعي «يوسف»، وإصابته بكسور ودخوله إلى غرفة العمليات في حالة حرجة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته وأن شاب يبلغ من العمر 16 عامًا كان يقود السيارة برعونة فائقة ما أسفر عن وقوع الحادي، وتم نقل المُصاب إلى المستشفى والمتهم إلى القسم.

وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة 6 أشهر.