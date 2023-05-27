11 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في دمياط اليوم

يؤدي اليوم السبت، 11 ألفًا و411 طالبًا وطالبة بمدارس التعليم الفني بدمياط، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، موزعين على 49 لجنة في 10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه خلال الأسبوع الماضي، جرى متابعة سير الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، مع متابعة الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات النظرية اليوم السبت، لجميع نوعيات التعليم الفني، بواقع 7582 طالبًا وطالبة في الصناعي، و572 طالبًا في الزراعي، و2602 في الفني، والمزدوج 549 طالبًا، والفندقي 106 طلاب.

وأضاف أنّ مديرية التربية والتعليم بدمياط، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الامتحانات من تجهيز اللجان والاستراحات، ومراكز التوزيع لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

تجهيز استراحات المعلمين

وأشار أنه جرى توفير وتجهيز الاستراحات الخاصة بجميع الإدارات التعليمية، والبالغ عددها 31 استراحة لاستقبال رؤساء اللجان والأعضاء القادمين من المحافظات الأخرى، وتزويدها بجميع سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، وغرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سير العملية الإمتحانية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى تجهيز 7 خطوط سير مختلفة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، لتوزيع أسئلة الامتحانات النظرية، وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها، كما جرى التنسيق مع الصحة والإسعاف والتأمين الصحي والكهرباء والمياه والأمن والحماية المدنية، للمعاونة في مجال الامتحانات.