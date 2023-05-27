وزير الزراعة يفتتح معرض مهرجان زهور الربيع في دورة الـ90

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه عددا من الوزراء والمسئولين والسفراء اليوم مهرجان الزهور في دورته الـ 90 بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي بالجيزة، والذي يستمر هذا العام لمدة شهر ويشارك فيه أكثر من 200 عارض.

وحضر الأفتتاح كلا من نيفين القباج وزيرة التضامن الأجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدداً من سفراء الدول العربية والأجنبية، ومسئولي وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي.

وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، وأشاد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الإفتتاح بالمستوى المتميز الذي وصل اليه انتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل إلى تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الي ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلي وتسهيل اية عوائق امام التصدير للمنافسة على المستوي الدولي خاصة انها من الصناعات الواعدة.

وقال وزير الزراعة أن المعرض يضم هذا العام 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ومعرض خير مزارعنا لأهالينا الذي يعرض سلع مخفضة بنسبة 30% في غطار دور الوزارة لتوفير السلع بأسعار مخفضة الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المزارع.

أكد الوزير أن تنظيم المهرجان يؤكد أن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظراً لأهميتها للسوق المحلي والتصدير الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص العمل، مشيراً إلى أن معرض زهور الربيع له تقاليده وهو تاريخي وعريق.

أكد أن مبادرة الـ 100 مليون شجرة تأتي في إطار تشجع الدولة للاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية.

ومن جانبهم أعرب بعض العارضين عن شكرهم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على دعم المعرض والذي ينتظرونه كل عام في هذا الموعد مؤكدين أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة حيث يتم حاليا تصديرها إلى الخارج.

جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح امام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة حتى التاسعة مساءا ويستمر حتى نهاية شهر يونيو.