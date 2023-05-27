افتتاح معرض زهور الربيع اليوم.. المواعيد وسعر تذكرة الدخول

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، معرض زهور الربيع في دورته الـ90، بمشاركة 200 عارض من منتجي نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق، إضافة إلى منافذ بيع السلع الغذائية ومعرض خير مزارعنا لاهالينا.

مواعيد حضور معرض الزهور

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن المعرض يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويشارك في افتتاحه بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة.

لفت إلى أن المعرض مفتوح للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، لمدة شهر، بالمتحف الزراعي في الدقي، كما يشهد المعرض بيع شتلات أشجار خشبية ومثمرة بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة «100 مليون شجرة».

أسعار دخول معرض زهور الربيع

وقال محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن سعر التذكرة 10 جنيهات.