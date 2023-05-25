افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي بعد غد

تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد غد السبت معرض زهور الربيع في دورته الـ90، الذي يقام في المتحف الزراعي بمنطقة الدقي ويستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل ويشارك فيه أكثر من 500 شركة متخصصة في عرض نباتات الزينة وزهور القطف ومسلتزمات اللاند سكيب والأسمدة والمبيدات والبذور، كما تشارك فيه ايضا مبادرة خر مزارعنا لأهالينا بطرح سلع مخفضة من اللحوم والأسماك والسلع البقولية والالبان ومشتقاتها وغيرها من السلع .

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة لـ«الوطن» إن المعرض يحمل هذا العام شعار «100 مليون شجرة» حيث يتم من خلال تلك المبادرة الأولى من نوعها توفير جميع أنواع شتلات الاشجار الخشبيه والزينة والمثمره بسعر التكلفه، وهي تاتي في إطار جهود الدولة لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومجابهة أسباب التغيرات المناخية.

أقدم معرض لزهور الربيع

أكد علاء عزوز أن المعرض يعد الأكبر والأقدم لزهور الربيع في مصر والشرق الأوسط وعلى هامش المعرض سيتم تنظيم فاعليات ثقافية حول زراعة نباتات الزينة والزهور والري الحديث.

أسعار دخول المتحف الزراعي

وقال المهندس محمود فوزي رئيس الإدراة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي «إن سعر دخول المتحف والمعرض 10 جنيهات، ويبدأ استقبال الزائرين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساء، ويمكن للزوار الاستمتاع بالأشجار ونباتات الزينة بالمتحف أيضا».

افتتاح معرض السلع الغذائية

من جانبه قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه سيتم افتتاح معرض للسلع الغذائية بعنوان معرض خير مزارعنا لأهالينا تزامنا مع افتتاح معرض زهور الربيع، وستكون هناك تخفيضات على كافة منتجات الوزارة من اللحوم والدواجن والاسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات والخضر والفاكهه تصل إلى 30%.