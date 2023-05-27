رئيس «الإنتاج الثقافي»: أبناؤنا من ذوي الهمم يتألقون في «مغامرات جيمو»

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "مغامرات جيمو " من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة الفنان محمد متولي، وذلك أمس الجمعة على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر .

خالد جلال: وزيرة الثقافة تولي اهتماما خاصا بذوي الهمم

وقال المخرج خالد جلال، إن أهم ما يميز العرض هو دمج أبنائنا من ذوي الهمم وإظهار طاقاتهم الإبداعية بشكل متميز، مشيرا إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تولي اهتماما خاصا بملف ذوي الهمم والتأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع من خلال الفنون المختلفة.

"مغامرات جيمو" ضمن سلسلة عروض البيت الفني للمسرح التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023عام جديد ومسرح جديد"، كما يعد العرض الثاني عشر في هذه السلسلة بعد عرضي "ياسين وبهية"، و"حلمك علينا" إنتاج فرقة مسرح الشباب

تدور أحداث العرض حول جيمو الذي يبحث عن التريند لتحقيق الشهرة ، وخلال رحلة بحثه يخوض العديد من المغامرات، البطولة للفنانين "كريم الحسينى، إسراء حامد، رندا جمال، عصام مصطفى، كريم محمد سعد"، ومن أبناء مسرح الشمس "شذا محسن، معتصم جوده"، ديكور غادة شلبي، أشعار بلال إمام، ألحان أحمد الناصر، إضاءة عز حلمي، ملابس سماح نبيل، ماكياج نادين، تأليف صلاح متولي، وإخراج محمد عشري،