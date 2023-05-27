القبض على 5 تجار مخدرات في حملة مكبرة بالإسكندرية ومطروح

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 5,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول ) .

مديرية أمن مطروح

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبالغ مالية - 2 هاتف محمول).

مديرية أمن السويس

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (أحد الأشخاص) .. وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ) .

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) .

مديرية أمن القليوبية

ضبط (4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – 3 قطع سلاح أبيض ) .

مديرية أمن البحيرة

ضبط (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم ( كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة) .

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "التامول"- مبلغ مالية – 2 هاتف محمول) .

مديرية أمن المنيا

ضبط (شخص - له معلومات جنائية) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن قنا

ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الهيدرو – الأفيون" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).ميناء القاهرة الجوى ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بإنهاء إجراءات إستلام طرد قادم للبلاد على متن إحدى الرحلات الجوية ، وبداخله (كمية من مخدر الشابو).

منطقة السحر والجمال

ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ) .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.