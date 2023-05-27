10 آلاف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالأقصر

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية «فندقي- تجاري- زراعي- صناعي» بالأقصر، إذ تفقد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مدرستي الأقصر الفنية التجارية بنات، والأقصر الصناعية الميكانيكية العسكرية بنين، بإدارة الأقصر التعليمية، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ويؤدي الامتحانات نحو 10 آلاف طالب وطالبة.

حظر استخدام الملاحظين للهواتف المحمولة داخل اللجان

ووجه وكيل تعليم الأقصر، بضرورة الحفاظ على الهدوء والنظام داخل اللجان؛ من أجل توفير مناخ مناسب للطلاب، مشددًا على حظر استخدام الملاحظين للهواتف المحمولة داخل اللجان، كي لا ينشغلوا بذلك عن أداء مهمتهم الأساسية وقد يؤدي إلى التشويش على الطلاب، محذرًا الطلاب أيضًا من اصطحاب الهاتف المحمول إلى الامتحانات، أو اصطحاب أي كتب أو شنط داخل اللجان، وكذلك بعدم الخروج المبكر من اللجنة والانتظار حتى نهاية الوقت.

10 آلاف طالب يؤدون الامتحانات

يذكر أنّ 10416 طالبًا، يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالأقصر، من خلال 51 لجنة امتحانية، منهم 4998 طالبًا بالتعليم الصناعي في 29 لجنة، 3608 طلاب بالتعليم التجاري في 13 لجنة، 1446 طالبًا بالتعليم الزراعي في 7 لجان، 364 طالبًا للتعليم الفندقي في لجنتين.