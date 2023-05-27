محافظ الشرقية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عددًا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023، بمدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، التي تضم 29 لجنة امتحانيه تستوعب 546 طالبًا وطالبة، في تخصصات (كهرباء - تبريد - زخرفة - ملابس)، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحان بسهولة ويسر، رافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، واللواء أيمن علي فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد.

واطمأن محافظ الشرقية من الطلاب على مستوى الامتحان، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

الاهتمام بأعمال النظافة باللجان الامتحانية

وأكد المحافظ، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، لتوفير الحماية الأمنية خارج اللجان، مشيرًا إلى أنه جرى تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير التهوية الجيدة والاهتمام بأعمال النظافة داخل وخارج اللجان الامتحانية.

كما حرص على تفقد حجرة الزائرة الصحية، للاطمئنان على توافر الادوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة، للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة في أثناء تأدية الامتحان، وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

ومن جهته، أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية، بلغ 68 ألف طالب وطالبة، موزعين على 223 لجنة على مستوى 20 إداره تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.