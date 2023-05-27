مدير حملة «2 كفاية»: نستهدف 10 محافظات الأكثر فقرا

قال أحمد يونس، مدير برنامج «2 كفاية» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة «2 كفاية» نفذت نحو 9 ملايين و300 ألف زيارة للمستفيدين الذين يبلغ عددهم مليون و150 ألف سيدة، وتدعمهم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال دعم نقدي مشروط أو برنامج تكافل، فضلا عن تقديم خدمات التوعية الخاصة بمشروع «2 كفاية».

استهداف 10 محافظات كمرحلة أولى

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أنه يتم عمل زيارات «طرق أبواب» بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية الموجودة داخل النجوع والعزب والمراكز التي نستهدفها، مشيرًا إلى أننا استهدفنا 10 محافظات كمرحلة أولى «المحافظات الأكثر فقرا والأعلى معدلات الإنجاب» مثل محافظة البحيرة بالوجه البحري و9 محافظات بداية من محافظة الجيزة حتى أسوان.

أنشطة مشروع «2 كفاية»

وتابع، أن مشروع «2 كفاية» ضم العديد من الأنشطة بهدف توعية المواطنين مثل مسرح الشارع وندوات توعوية يُحاضر بها واعظ ديني وطبيب ومدير المشروع داخل كل جمعية أهلية، مشيرًا إلى أن زيارات «طرق أبواب» تعرفنا مدى استجابة السيدة للحملة، كما أنه يتم توعية الشخص المؤثر داخل الأسرة ويريد زيادة الإنجاب من أجل تقديم الرسائل الخاصة بكل بالحملة لتصحيح المفاهيم الخاطئة لديه.